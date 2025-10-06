Filipe Luís completou recentemente um ano à frente do Flamengo. Quando foi anunciado em setembro de 2024, muitos analistas trataram a escolha como um risco, já que o ex-lateral não tinha experiência na função e o clube era conhecido pela alta rotatividade no cargo de treinador.

Entretanto, o balanço após 12 meses é bastante positivo. Em 70 partidas, foram 46 vitórias, 17 empates e apenas 7 derrotas, além da conquista de três títulos: Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca. O desempenho fez o trabalho, antes visto como uma aposta, ganhar força e consistência.

Renovação em pauta

O futuro, no entanto, ainda é incerto. O contrato do treinador termina em dezembro e, até agora, não houve renovação. Tanto ele quanto a diretoria já manifestaram interesse em continuar juntos. “Espero ficar muito tempo”, declarou Filipe durante a homenagem.

Com a forte ligação afetiva que mantém com o Flamengo desde os tempos de jogador, ele conhece como poucos o peso da camisa rubro-negra. Caso a renovação seja confirmada, terá o desafio de manter o clube como protagonista no cenário continental. Se não houver acordo, deixará para trás a marca de ter quebrado o ciclo de trocas rápidas e mostrado que a continuidade pode render frutos.

Homenagem e marca histórica

A diretoria rubro-negra aproveitou a data para prestar homenagem ao técnico, que recebeu uma placa simbólica. Tímido, Filipe demonstrou certa resistência à celebração, mas entendeu o significado do reconhecimento. O feito tem ainda um peso extra: desde Jorge Jesus, nenhum treinador havia conseguido permanecer um ano inteiro no comando do Flamengo.

Decisões firmes e participação no planejamento

Ao longo desse período, Filipe Luís tomou decisões que geraram impacto no elenco. Não hesitou em cortar jogadores que não se encaixavam em seu estilo de jogo e foi direto ao apontar quem fazia parte de seus planos. Também esteve presente no planejamento de contratações, opinando sobre reforços e saídas. Esse espaço concedido pela diretoria contribuiu para consolidar sua imagem dentro do projeto esportivo do clube.