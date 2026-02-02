A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, declarou que o encerramento da escala de trabalho 6×1 é uma das prioridades do governo federal neste ano. Em entrevista à imprensa na última quarta-feira (28), ela disse que o Executivo avalia enviar um projeto para unificar as propostas já em análise no Congresso e que a expectativa é de aprovação ainda no primeiro semestre.

“Depois do presidente ter feito a correção do salário mínimo por aumento real, ter conquistado mais empregos para população, ter feito a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil, está na hora de cuidar da qualidade de vida do povo brasileiro. Não é possível que as pessoas tenham um dia só por semana para descansar”, disse Gleise.

Segundo a ministra, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, demonstra abertura para levar o tema ao debate, e cabe ao governo atuar para garantir a aprovação. Gleisi afirmou ainda que a proposta conta com amplo apoio popular e, assim como a isenção do Imposto de Renda, tende a receber respaldo de todo o Parlamento.

“[O IR] foi um projeto aprovado por unanimidade nas duas Casas do Congresso. Quando há apoio da opinião pública e clareza sobre a proposta, o Parlamento tende a se mostrar sensível”, afirmou a ministra, destacando que alguns setores produtivos, como a indústria, já adotam escalas de trabalho diferenciadas.

Governo aposta em apoio popular para mudar escala de trabalho

O fim da jornada 6×1 tem sido defendido pelo governo como uma medida para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e adequar o mercado brasileiro a modelos já adotados em outros países e setores da economia. A proposta busca ampliar o tempo de descanso sem reduzir direitos, em meio a um debate crescente sobre produtividade, saúde mental e equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

No Congresso, a discussão avança impulsionada pelo respaldo popular e pela avaliação de que diferentes áreas já operam com escalas alternativas. A expectativa do governo é unificar os projetos em tramitação e acelerar a análise, com foco em uma possível aprovação ainda no primeiro semestre.