Nada de pavê: a sobremesa de Natal que vai conquistar todo mundo! Com poucos ingredientes e um visual de dar água na boca, esse bombom de morango na travessa é simples, barato e elegante — a escolha perfeita para quem quer encerrar a ceia com charme, sem gastar demais.

Além de prática, a receita permite personalizações de acordo com o gosto de cada família, tornando o preparo ainda mais divertido. Morangos frescos, chocolate e camadas cremosas se combinam para criar uma sobremesa irresistível, que agrada tanto pelo sabor quanto pela apresentação. Com essa opção, é possível inovar na ceia de Natal, surpreendendo convidados com um doce bonito, saboroso e econômico.

O passo a passo foi apresentado no canal do YouTube Armando Felipe Receitas. No vídeo, que já ultrapassa 22 mil visualizações, o chef ensina o preparo de maneira clara e descomplicada. Veja como fazer:

Ingredientes

Recheio de Ninho

4 caixinhas de leite condensado (com 4% ou mais de gordura);

4 caixinhas de creme de leite (mínimo 15% de gordura);

120g de leite em pó;

1 litro de chantilly gelado (para bater).

Recheio de Morango

1 litro de leite;

2 caixinhas de leite condensado (4% de gordura);

2 caixinhas de creme de leite (15% de gordura);

2 sucos Tang sabor morango;

Morangos higienizados (para o recheio e decoração);

Granulado branco para finalizar.

Para começar, prepare o recheio de leite Ninho em uma panela de fundo grosso, misturando o leite condensado com o leite em pó até formar uma mistura homogênea. Em seguida, adicione o creme de leite e leve a panela ao fogo baixo, mexendo sempre. Quando a mistura começar a borbulhar e engrossar, retire do fogo e deixe esfriar.

Após atingir a temperatura ambiente, leve o creme à geladeira por aproximadamente duas horas antes de usar. Bata o chantilly gelado até atingir ponto firme e, em seguida, incorpore-o delicadamente ao recheio de leite Ninho já gelado, misturando até que fique homogêneo.

Para o recheio de morango, coloque no liquidificador o leite condensado, o creme de leite, o suco de morango e o leite gelado, batendo por cerca de cinco minutos. Depois, leve à geladeira por 30 minutos para que o creme firme antes de usar.

Para montar a sobremesa, comece distribuindo os morangos no fundo da travessa. Em seguida, espalhe uma camada do recheio de chantilly de leite Ninho, adicione o mousse de morango por cima, cubra com mais morangos e finalize decorando com granulado branco.