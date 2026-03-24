O Flamengo surpreendeu ao anunciar a contratação do jovem atacante David Luiz para reforçar a equipe sub-14. A chegada do atleta faz parte de um trabalho de observação e captação de talentos que o clube vem intensificando nos últimos anos, especialmente em regiões fora do eixo tradicional do futebol brasileiro.

O jogador se destacou no Centro Esportivo Wilson Goiano, parceiro do Flamengo na região Centro-Oeste. Atuando como centroavante de área, David Luiz chamou atenção por suas características ofensivas, como a capacidade de finalização com ambas as pernas e sua força no jogo aéreo — qualidades valorizadas para a posição.

Considerado uma promessa, o jovem chega cercado de expectativa dentro das categorias de base do clube carioca. A parceria com o Wilson Goiano tem sido fundamental nesse processo, permitindo que o Flamengo amplie sua rede de observação e identifique talentos em diferentes partes do país.

De acordo com apuração dos perfis Flazoeiro e Flabase, a negociação foi concluída recentemente e o atleta já é visto como um nome de projeção para o futuro. A contratação reforça a estratégia do clube em investir na formação de jogadores desde cedo, visando revelar novos talentos para o futebol profissional.

Parceria já revelou talentos para o Flamengo e até para a Seleção

A parceria entre o Flamengo e o Centro Esportivo Wilson Goiano já mostrou que pode ir muito além da captação de jovens promessas. O projeto tem rendido frutos importantes nas categorias de base, com atletas se destacando a ponto de receber oportunidades em níveis cada vez mais altos dentro do clube.

Prova disso é que três jogadores formados nessa parceria já chegaram à Seleção Brasileira de base vestindo o Manto Sagrado: Paulo Cezar, lateral do sub-15, Ricardo, lateral do sub-16, e Davi Carrijo, meia do sub-17. Os casos reforçam a força do trabalho conjunto e aumentam a expectativa em torno de novos talentos, como o recém-chegado David Luiz.