Com ares de final antecipada do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras se enfrentaram na tarde deste domingo (19) em um Maracanã completamente lotado por mais de 71 mil pessoas. No fim, melhor para o Rubro-Negro: vitória por 3 a 2 com gols de Arrascaeta, Jorginho e Pedro. Vitor Roque e Gustavo Gómez descontaram para o Alviverde.

Enquanto um lado celebrou o triunfo e a chegada na mesma pontuação do rival, outro reclamou, e muito, da arbitragem. Em entrevista após o apito final, o técnico Abel Ferreira apontou dois erros do árbitro Wilton Pereira Sampaio que, segundo ele, determinou o placar: um pênalti não marcado para o Palmeiras e uma falta antes do pênalti assinalado para o Flamengo.

“Na primeira oportunidade, podíamos não fazer o gol. Tínhamos um pênalti claro e podíamos não fazer gol. Depois, o adversário aproveita bem uma situação e faz o gol. Temos outra situaçãoque o árbitro não marca falta, uma falta em cima do Fuchs que o Pedro tira vantagem dessa queda do Fuchs. Mas o árbitro assim entendeu”, reclamou Abel.

Apesar da força política de Leila Pereira junto à CBF, a partida não tem qualquer chance de ser anulada. A mandatária alviverde, inclusive, se pronunciou nas redes sociais após o revés: “Continuamos liderando o Brasileirão. Vamos em frente superando todos os obstáculos e dificuldades. Nossa característica é lutar até o final! Avanti para o próximo compromisso!”.

Os jogos da 29ª rodada do Brasileirão 2025