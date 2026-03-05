O clima é de apreensão no Real Madrid após a confirmação de que a situação clínica de Kylian Mbappé inspira cuidados redobrados. O atacante sofreu uma entorse no joelho esquerdo, mas o temor interno é que o quadro evolua para uma ruptura do ligamento cruzado posterior, o que poderia tirá-lo não apenas do restante da temporada, mas também comprometer sua presença na próxima Copa do Mundo.

Segundo a rádio Cadena SER, o laudo oficial aponta entorse, porém há risco concreto de agravamento caso o jogador antecipe o retorno aos gramados. A avaliação médica é de que a lesão é mais delicada do que inicialmente divulgado, exigindo cautela máxima neste momento decisivo do calendário.

Nos bastidores, a informação já teria sido comunicada à comissão técnica da seleção da França, que acompanha a evolução do quadro. A situação gera tensão adicional porque o Real Madrid entra na fase mais importante da temporada lidando também com outros problemas físicos no elenco.

Internamente, há a percepção de que Mbappé pode ter acelerado sua recuperação em momentos anteriores, como na final da Supercopa contra o Barcelona, quando atuou mesmo sem estar totalmente recuperado. Agora, com dores persistentes e sensação de instabilidade no joelho, o risco passou a ser tratado como prioridade absoluta.

A 100 dias da Copa do Mundo, o atacante optou por consultar o especialista francês Bertrand Sonnery-Cotte, que recomendou interromper as atividades por tempo indeterminado para evitar uma lesão mais grave. A decisão final sobre o retorno dependerá da evolução clínica nas próximas semanas.

Protagonismo decisivo em 2018 e brilho individual em 2022

Na Copa do Mundo FIFA de 2018, Kylian Mbappé foi um dos grandes nomes da campanha da França rumo ao bicampeonato. Com apenas 19 anos, ele disputou sete partidas, marcou quatro gols — incluindo dois na vitória por 4 a 3 sobre a Argentina nas oitavas de final e um na decisão contra a Croácia — e deu uma assistência.

Já na Copa do Mundo FIFA de 2022, Mbappé elevou ainda mais seu protagonismo. Artilheiro da competição com oito gols em sete jogos, ele marcou um hat-trick na final contra a Argentina, feito raríssimo na história das decisões do Mundial. Mesmo com o vice-campeonato francês, o atacante terminou o torneio como o principal goleador.