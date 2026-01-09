Depois de alcançar 19 pontos em sua temporada de estreia na Fórmula 1, o piloto brasileiro Gabriel Bortoleto terá um novo desafio em 2026: guiar um novo carro em uma “nova” equipe. Isto porque a Sauber agora dá lugar a Audi, equipe que confirmou nesta quarta-feira (7) que ligou o motor desta temporada pela primeira vez.

Estreante na categoria após adquirir a Sauber, a escuderia alemã anunciou que realizou o teste no dia 19 de dezembro, na cidade suíça de Hinwil, uma das sedes da equipe. A prova foi tratada como um marco importante para validar o desempenho do carro, cujo motor de 2026 é um dos protagonistas do novo regulamento da Fórmula 1.

A unidade de potência seguirá o conceito híbrido, combinando motor elétrico e motor a combustão, mas deixará de utilizar o MGU-H, sistema responsável pela recuperação de energia térmica. O novo motor será 35 kg mais pesado que o modelo anterior e terá a parte elétrica mais potente do que a parte a combustão.

Bortoleto se manifesta sobre a novidade

No lançamento oficial do carro, Gabriel Bortoleto se mostrou empolgado com a novidade: “É algo incrível para mim, ser piloto oficial da Audi na F1. O carro é lindo demais, não vejo a hora de acelerar este carro. É um orgulho muito grande poder fazer parte desta história de uma marca com tantas conquistas no automobilismo mundial”.

Temporada 2026 da Fórmula 1 promete novidades e grandes disputas

A temporada 2026 da Fórmula 1 terá início em 17 de março, com o Grande Prêmio do Bahrein, marcando o pontapé inicial de um ano cheio de expectativas. As equipes chegam com novos regulamentos técnicos, motores híbridos atualizados e diversas mudanças estratégicas, prometendo corridas mais equilibradas e disputadas.

A temporada contará com 24 etapas, passando por continentes como Ásia, Europa e América, e se encerrará em 29 de novembro, no Grande Prêmio de Abu Dhabi. Entre as principais novidades, destaque para a entrada de equipes reformuladas e a adoção de unidades de potência mais potentes e híbridas, seguindo as mudanças do regulamento de 2026.