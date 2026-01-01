No Memórias do Diário de hoje, vamos relembrar um dos episódios mais curiosos e caros da história das loterias brasileiras. Em meio à euforia que costuma cercar a Mega da Virada, um vencedor acabou entrando para o noticiário não por ter ficado milionário, mas justamente por nunca ter aparecido para receber o dinheiro.

O caso aconteceu no sorteio da Mega da Virada de 2021, quando um apostador de São Paulo acertou as seis dezenas e garantiu um prêmio individual de R$ 162 milhões. Apesar do valor astronômico, o ganhador jamais procurou a Caixa Econômica Federal para fazer o saque dentro do prazo estabelecido por lei.

O sorteio daquele ano distribuiu, ao todo, R$ 325,2 milhões, divididos entre duas apostas vencedoras. Os números sorteados foram 17, 20, 22, 35, 41 e 42. Enquanto o outro premiado, que fez a aposta em Aracaju, no Sergipe, retirou normalmente sua parte, o bilhete paulista simplesmente nunca foi apresentado.

Pelas regras das loterias no Brasil, qualquer prêmio deve ser resgatado em até 90 dias após a data do sorteio. Passado esse período, o direito ao dinheiro é perdido automaticamente. Foi exatamente o que aconteceu nesse caso, transformando os R$ 162 milhões no maior prêmio não sacado da história das loterias administradas pela Caixa.

Quando valores como esse não são retirados, o dinheiro não desaparece. No caso específico da Mega da Virada de 2021, a quantia que ficou sem dono foi destinada ao Fundo de Financiamento Estudantil, o Fies, programa que auxilia estudantes a custear o ensino superior no país.

Situações assim, apesar de chamarem atenção pelo valor, não são raras. Dados da própria Caixa mostram que, apenas em 2020, cerca de R$ 311,9 milhões em prêmios de diversas modalidades acabaram esquecidos. Entre os principais motivos estão a perda do bilhete, a falta de conferência dos resultados e o desconhecimento sobre os prazos para saque.

Somando os últimos anos, os valores não resgatados chegam a aproximadamente R$ 1,62 bilhão, reforçando que, muitas vezes, o maior risco da loteria não está em não ganhar, mas em não buscar o prêmio a tempo.