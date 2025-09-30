A Thrifty Ice Cream, conhecida por seus cones de formato quadrado e combinações de sabores criativos, enfrenta os efeitos da crise financeira da Rite Aid, sua controladora. O pedido de falência da rede de farmácias trouxe incertezas sobre a continuidade da venda dos sorvetes em suas unidades.

O episódio evidencia como marcas tradicionais podem ser afetadas por dificuldades financeiras de empresas parceiras. Originária da Califórnia, a Thrifty mantém há décadas uma base fiel de consumidores, especialmente na Costa Oeste dos Estados Unidos.

O fechamento das farmácias Rite Aid levará à desativação de cerca de 500 balcões de sorvetes Thrifty instalados dentro das lojas. Como esses pontos não podem ser comercializados separadamente, a presença física da marca fica diretamente ameaçada.

Ainda assim, os sorvetes Thrifty seguem à venda nas seções de congelados de redes como Albertsons, Vons e em determinados mercados no México. No entanto, a manutenção dessa presença dependerá da disposição de novos compradores ao longo do processo de falência.

O futuro da Thrifty Ice Cream está atrelado à venda de ativos durante o processo de falência. Um novo investidor poderia assegurar a continuidade da produção e distribuição, garantindo a permanência da marca no mercado. Porém, os desdobramentos variam: o comprador pode optar por manter a identidade da Thrifty, direcionar a fábrica para outros produtos ou até mesmo encerrar as operações.

