Em ano de Copa do Mundo, os brasileiros, conhecidos pela paixão pelo futebol, ganham mais um motivo para celebrar. A Globo assegurou, com exclusividade pelos próximos cinco anos, os direitos de transmissão da World Legends Cup. Em 2026, o torneio será realizado no Rio de Janeiro e reunirá grandes nomes do futebol mundial, que representarão suas seleções em campo.

A edição de estreia contará com craques de oito países e a presença de ídolos que marcaram época no esporte. Como capitães das equipes, estarão jogadores como o pentacampeão Cafu, o francês Thierry Henry, o italiano Gianluigi Buffon, o holandês Clarence Seedorf, o argentino Sergio Agüero, o nigeriano Nwankwo Kanu, o saudita Yasser e o espanhol Carles Puyol.

O time de estrelas também se destaca fora de campo, com lendas do futebol escaladas para comandar as seleções. Zico será o treinador do Brasil, Gabriel Batistuta ficará à frente da Argentina, Patrick Vieira dirigirá a França e Paolo Maldini comandará a Itália. O quadro de técnicos ainda inclui o holandês Ruud Gullit, o espanhol Fernando Hierro, o nigeriano Fadiga e o saudita Abdullah.

Além da transmissão multiplataforma, TV Globo, sportv e ge exibirão com exclusividade os sete jogos do torneio, que será disputado em formato eliminatório, com dois tempos de 25 minutos. A cobertura contará também com uma operação editorial robusta, conteúdos integrados em diferentes canais e plataformas do grupo, além de experiências imersivas nas arenas e em Fan Zones dedicadas ao evento.

Quando começa a World Legends Cup?

A World Legends Cup 2026, competição inédita entre grandes ídolos do futebol mundial, ainda não teve sua data oficial de início divulgada pelas organizadoras. Embora o evento esteja confirmado para ser realizado no Rio de Janeiro com oito seleções e mais de 170 ex-jogadores, as datas específicas das partidas ainda não foram anunciadas até o momento.

A previsão é que a estreia da competição ocorra ao longo de 2026 na cidade sede, mas a programação completa com dias e horários deve ser divulgada em breve pelos organizadores e pela TV Globo, que detém os direitos de transmissão no Brasil.