A Globo promoveu uma série de mudanças em sua programação vespertina para dar prioridade total aos esportes. Entre os dias 6 e 22 de fevereiro, parte da grade da tarde será interrompida para ampliar a cobertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026.

Pela primeira vez, o Brasil chega aos Jogos Olímpicos de Inverno com reais chances de medalha, o que motivou maior investimento e mobilização da emissora. Ao todo, 3.500 atletas de 93 países disputam provas em 16 modalidades, e a delegação brasileira conta com 14 competidores, a maior da história do país na competição.

Para a cobertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, a Globo montou uma operação robusta com mais de 190 profissionais. Entre eles, 14 estão diretamente na Itália, divididos em quatro equipes de reportagem. Três desses grupos produzem conteúdo para a TV Globo e o Sportv, enquanto a Ge TV conta com um time exclusivo dedicado ao evento.

O Sportv é o principal canal da transmissão, com até 14 horas diárias ao vivo, incluindo as cerimônias de abertura e encerramento. O canal também exibe o programa Diário de Inverno, que encerra cada dia com um resumo completo das disputas.

Olimpíadas de Inverno 2026 prometem emoção e disputas históricas

Os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026 reúnem cerca de 3.500 atletas de 93 países em competições de 16 modalidades, incluindo esqui, patinação artística, hóquei no gelo e bobsled. A edição marca uma oportunidade histórica para o Brasil, que leva 14 atletas, a maior delegação do país na história do evento, e chega com reais chances de medalha.

Além das disputas esportivas, o evento também é um espetáculo cultural, com cerimônias de abertura e encerramento que combinam tradição, tecnologia e entretenimento. A expectativa é que milhões de espectadores acompanhem de perto cada momento, seja pelos canais de TV ou pelas transmissões digitais, consolidando a importância do evento no calendário esportivo mundial.