Motoristas que trafegam entre Porto Alegre e o litoral norte do Rio Grande do Sul devem se preparar para mudanças: as rodovias estaduais, como a ERS‑040, que liga Viamão ao litoral, passam por um processo de concessão e modernização, o que impacta tanto tarifas de pedágio quanto o fluxo e a estrutura da via.

A partir de 2027, moradores de Viamão — que atualmente estão isentos por decisão judicial — voltarão a pagar tarifa para circular pela rodovia. O governo gaúcho projeta que a praça de pedágio localizada em Águas Claras cobrará R$ 6,30 por automóvel.

As mudanças foram anunciadas na última semana pelo governador Eduardo Leite. O anúncio detalhou que o sistema de pedágio passará a operar no modelo free flow, ou seja, eletrônico e sem cancelas, permitindo cobrança proporcional à distância percorrida. Pórticos serão instalados ao longo da rodovia para registrar a passagem dos veículos, que serão identificados por tags ou leitura automática da placa.

Além disso, o governo informou que a modernização incluirá obras de ampliação e manutenção das pistas, melhorias em pontes e trechos sujeitos a alagamentos, além de sistemas de drenagem mais eficientes. A expectativa é que essas medidas aumentem a segurança e a fluidez do trânsito, beneficiando quem se desloca com frequência entre Porto Alegre e o litoral gaúcho.

Impactos para motoristas e expectativas de melhorias

Com a implementação do pedágio eletrônico, motoristas devem se adaptar a uma nova rotina de cobrança, que será proporcional à distância percorrida. Embora a tarifa seja inevitável para quem utiliza a ERS‑040, o modelo free flow promete agilizar o tráfego, eliminando filas e atrasos comuns em praças convencionais.

Moradores da região, que atualmente circulam sem pagar, precisarão se programar para incluir esse custo em seus deslocamentos diários. Além da cobrança, as intervenções estruturais nas rodovias devem trazer ganhos significativos em segurança e conforto.