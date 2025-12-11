O governo federal anunciou, na quarta-feira (10), um conjunto de iniciativas voltadas ao MEI (Microempreendedor Individual), incluindo o lançamento de um novo aplicativo, uma assistente virtual e uma rede integrada que conectará políticas municipais, estaduais e federais destinadas à categoria.

O objetivo do pacote é ampliar a digitalização e facilitar o acesso aos serviços públicos, tendo o novo aplicativo como destaque. A ferramenta, gratuita e vinculada ao login gov.br, reunirá em um só lugar todos os serviços disponíveis no Portal do Empreendedor. Entre os recursos que poderão ser acessados na plataforma estão:

Emissão de documentos;

Consulta ao Domicílio Tributário Eletrônico;

Novas opções de pagamento do DAS;

Acompanhamento da situação fiscal e atalhos para formalização

Emissão de NF-e e regularização de pendências.

Consulta e alteração de dados.

O aplicativo também deverá reunir programas como o Procred 360, que oferece linhas de crédito com condições especiais para MEIs, o Cartão MEI, um cartão de crédito e débito sem anuidade voltado à categoria, e o Contrata+Brasil, plataforma que facilita a contratação de serviços de pequenos empreendedores por órgãos públicos.

Além disso, o governo lançará uma assistente virtual com uso de inteligência artificial para orientar os microempreendedores, uma rede nacional para integrar políticas públicas, um software de gestão empresarial e uma trilha de vídeo-aulas gratuitas, trazendo conteúdos que vão desde formação de preços até técnicas de relacionamento com o cliente.

O pacote, batizado de “MEI em Ação”, é direcionado aos quase 16 milhões de microempreendedores do país — um público que ainda demonstra maior resistência ao governo Lula. Atualmente, o Brasil reúne 16,8 milhões de microempreendedores individuais.