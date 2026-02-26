O governo dos Estados Unidos confirmou que a próxima Copa do Mundo FIFA será disputada no verão norte-americano, consolidando o calendário entre os meses de junho e julho. A definição mantém o torneio no período tradicional do futebol internacional, mas, na prática, representa um “adiamento” em relação ao horário padrão adotado em outras partes do mundo.
A competição, organizada em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México, terá jogos realizados em diferentes fusos horários do território norte-americano. Durante o verão, grande parte dos estados norte-americanos adota o chamado Daylight Saving Time, adiantando os relógios em uma hora para ampliar o aproveitamento da luz natural.
Isso significa que, para muitos torcedores ao redor do planeta, as partidas começarão oficialmente “uma hora depois” em relação ao horário padrão do país. O conceito de “adiamento”, portanto, não está ligado a mudança de data no calendário anual, mas sim à configuração do relógio.
Como o torneio será realizado integralmente no verão dos Estados Unidos, os horários oficiais seguirão o fuso já ajustado pelo horário de verão. Na prática, jogos marcados para 20h no horário local corresponderão a um horário que, fora do período de verão, seria 19h — uma diferença que impacta transmissões internacionais e a programação de emissoras ao redor do mundo.
Todos os Grupos da Copa do Mundo
- GRUPO A: México, África do Sul, Coreia do Sul e Repescagem Europa D (República Tcheca, Irlanda, Dinamarca ou Macedônia do Norte);
- GRUPO B: Canadá, Repescagem Europa A (Itália, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia) Catar e Suíça;
- GRUPO C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia;
- GRUPO D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Repescagem Europa C (Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo);
- GRUPO E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador;
- GRUPO F: Holanda, Japão, Europa B (Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia) e Tunísia;
- GRUPO G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia;
- GRUPO H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai;
- GRUPO I: França, Senegal, Repescagem Intercontinental 2 (Bolívia, Suriname ou Iraque) e Noruega;
- GRUPO J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia;
- GRUPO K: Portugal, Repescagem Intercontinental 1(RD Congo, Jamaica ou Nova Caledônia) Uzbequistão e Colômbia;
- GRUPO L: Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá.
Deixe um comentário