O governo dos Estados Unidos confirmou que a próxima Copa do Mundo FIFA será disputada no verão norte-americano, consolidando o calendário entre os meses de junho e julho. A definição mantém o torneio no período tradicional do futebol internacional, mas, na prática, representa um “adiamento” em relação ao horário padrão adotado em outras partes do mundo.

A competição, organizada em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México, terá jogos realizados em diferentes fusos horários do território norte-americano. Durante o verão, grande parte dos estados norte-americanos adota o chamado Daylight Saving Time, adiantando os relógios em uma hora para ampliar o aproveitamento da luz natural.

Isso significa que, para muitos torcedores ao redor do planeta, as partidas começarão oficialmente “uma hora depois” em relação ao horário padrão do país. O conceito de “adiamento”, portanto, não está ligado a mudança de data no calendário anual, mas sim à configuração do relógio.

Como o torneio será realizado integralmente no verão dos Estados Unidos, os horários oficiais seguirão o fuso já ajustado pelo horário de verão. Na prática, jogos marcados para 20h no horário local corresponderão a um horário que, fora do período de verão, seria 19h — uma diferença que impacta transmissões internacionais e a programação de emissoras ao redor do mundo.

