O governo do Rio Grande do Sul efetuou, na última segunda-feira (3), o pagamento antecipado de 90% do 13º salário dos servidores do Poder Executivo. O valor complementar será creditado até 19 de dezembro. A medida mantém a política dos últimos anos, voltada a oferecer previsibilidade no cronograma e a evitar os atrasos que caracterizaram a fase mais delicada das finanças estaduais.

A antecipação é fruto do processo de reorganização financeira promovido pela gestão de Eduardo Leite, que afirma ter equilibrado as contas públicas após anos de instabilidade. De acordo com o governo, o atual cenário é resultado das reformas implementadas nos últimos anos, que possibilitaram ao Estado manter os pagamentos de salários e fornecedores em dia.

Durante os períodos mais críticos da crise fiscal, o cenário era bem distinto. O 13º salário chegou a ser parcelado em até 12 vezes ao longo do ano seguinte, e os servidores recebiam indenizações pelos atrasos. Entre 2015 e 2020, o Estado desembolsou quase R$ 1 bilhão em valores corrigidos — recursos que, segundo o próprio governo, poderiam ter sido direcionados a áreas essenciais.

Ao assumir o Palácio Piratini em 2019, Eduardo Leite afirmou que sua principal meta era “regularizar o pagamento de salários e do 13º, equilibrar as contas públicas, normalizar os repasses a fornecedores e retomar os investimentos no Estado”.

Reformas e equilíbrio fiscal garantem fôlego às finanças

Nos últimos anos, o Rio Grande do Sul passou por uma série de reformas estruturais que mudaram o rumo das finanças públicas. Medidas como o controle de gastos, a revisão de benefícios e a modernização da arrecadação foram determinantes para restaurar a capacidade de pagamento do Estado.

A adesão ao Regime de Recuperação Fiscal também contribuiu para aliviar o peso da dívida e garantir previsibilidade orçamentária. Com as contas mais equilibradas, o governo conseguiu retomar investimentos em áreas estratégicas e melhorar a relação com servidores e fornecedores. A antecipação do 13º salário simboliza uma nova fase de estabilidade financeira, após anos de incertezas e atrasos.