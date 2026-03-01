Um gesto incomum surpreendeu autoridades japonesas e colocou em evidência um problema estrutural do país. Um homem que preferiu não se identificar entregou cerca de 21 kg de ouro à prefeitura de Osaka para auxiliar na recuperação da rede de abastecimento de água da cidade. O valor estimado da doação chega a 560 milhões de ienes, aproximadamente R$ 18 milhões.

O anúncio foi feito pelo prefeito Hideyuki Yokoyama, que classificou a contribuição como “impressionante” e destacou o impacto que o recurso terá nos cofres públicos.

Vazamentos e estruturas antigas

O sistema de água da cidade enfrenta um desafio: o envelhecimento das tubulações de água. Apenas em 2024, cerca de 90 vazamentos foram registrados. O problema, porém, vai além de Osaka.

Em todo o Japão, uma grande parcela das redes de encanamento já ultrapassou o tempo de vida útil estabelecido por lei, o que aumenta o risco de falhas e interrupções no fornecimento.

Investimento urgente

A modernização da infraestrutura hídrica exige grande investimentos. É esperado que o montante recebido com a venda do ouro seja destinado a obras de substituição e reforço das tubulações.

Autoridades afirmaram ainda que o mesmo doador já havia contribuído anteriormente com recursos financeiros também para o sistema de água.

Mais do que um ato de generosidade, o gesto reforça a gravidade do problema e evidencia que até mesmo grandes centros urbanos enfrentam desafios estruturais.