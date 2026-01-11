O músico conhecido até então como Harry O Bruxo anunciou, na última quarta-feira (7), que passará a usar apenas o nome artístico O Bruxo. O cantor de arrocha explicou que a mudança ocorreu após receber uma notificação da Warner Bros. Discovery, detentora dos direitos da franquia Harry Potter.
Conhecido pela semelhança física com o personagem interpretado por Daniel Radcliffe no cinema, o artista construiu sua imagem pública a partir desse visual, adotado como estratégia de divulgação nas redes sociais. A caracterização ajudou a impulsionar sua popularidade e a consolidar sua presença no cenário do arrocha.
Ele ganhou destaque ao unir o visual inspirado no personagem a interpretações de músicas populares do gênero, como “Brega do Bruxo”, que já ultrapassa 1 milhão de visualizações no YouTube. Em 2025, lançou o álbum “Brega do Bruxo 2.0”, com 14 faixas, incluindo “Sorri, Sou Rei”, “Estepe Emocional”, “Cronômetro” e “Um Centímetro”.
Em um vídeo publicado nas redes sociais na terça-feira (6), o cantor de arrocha contou que decidiu mudar o nome artístico após receber a notificação. “A partir de hoje, nosso nome não será mais Harry O Bruxo. Será apenas O Bruxo. A Warner Bros explicou que não poderíamos continuar usando esse nome”, afirmou.
O cantor tem 495,3 mil ouvintes mensais no Spotify — plataforma em que seu nome ainda aparece como Harry O Bruxo. A assessoria da Warner ainda não confirmou a informação de que teria entrado em contato com quem cuida da carreira do cantor.
