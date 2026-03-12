Atualmente considerado o homem mais rico do Brasil pelo ranking da Forbes, Eduardo Saverin, transformou sua visão em uma plataforma que mudou a forma como bilhões de pessoas se comunicam.

Segundo informações da Exame, sua trajetória começou em São Paulo, mas uma bolsa de estudos em Harvard abriu portas para que ele cocriasse, ainda na universidade, o Facebook, rede social com mais de 3 bilhões de usuários ativos.

De Harvard ao cenário global

A rede social criada por Eduardo se tornou popular rapidamente, conectando bilhões de pessoas em todo o mundo. Diferente das redes de seu tempo, a plataforma priorizava conexões, grupos de interesse e interação digital.

Usuários de todos os continentes começaram a usar o Facebook para compartilhar o dia a dia e transformar a forma de se conectar com amigos e familiares.

Reviravoltas e reinvenção

Ao longo dos anos, Saverin enfrentou desentendimentos com outros fundadores do Facebook, o que resultou na redução de sua participação na empresa. Mesmo assim, ele utilizou a experiência para investir em novos projetos.

Desde 2009, Eduardo mora em Singapura, onde fundou a B Capital, uma empresa de investimentos que gerencia bilhões de dólares e concentra ativos em startups de tecnologia. Seus interesses incluem setores como saúde, inovação digital e sustentabilidade, sempre com atenção ao impacto global dessas iniciativas.

Vida discreta

Fora dos negócios, Eduardo opta por um estilo de vida reservado, mas não abre mão de participar ativamente de decisões de sua companhia. De acordo com informações da Exame, ele acredita que ainda há muito a criar e inovar, e mantém o compromisso de apoiar tecnologias que possam influenciar positivamente a sociedade.