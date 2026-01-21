Reconhecido como o homem mais velho do mundo, o agricultor João Marinho Neto, aos 113 anos, mantém uma alimentação acompanhada por uma nutricionista, mas não abre mão de quatro itens de que gosta muito. A revelação chamou atenção: café, uvas, galinha caipira e, para surpresa de muitos, a tradicional rapadura.

Mesmo com a idade avançada, João Marinho Neto segue uma rotina simples e disciplinada, com refeições equilibradas e adaptadas às suas necessidades nutricionais. A nutricionista responsável pelo acompanhamento garante que os alimentos consumidos por ele respeitam limites adequados de açúcar, gordura e sódio, priorizando ingredientes naturais e preparações caseiras.

Hábitos do homem mais velho do mundo

Segundo familiares, o agricultor sempre manteve hábitos ligados à vida no campo, com alimentação baseada em produtos frescos e pouco industrializados. Esse estilo de vida, aliado ao acompanhamento profissional e à moderação, é apontado como um dos fatores que podem ter contribuído para a longevidade e para a boa qualidade de vida mantida ao longo dos anos.

O brasileiro foi reconhecido como o homem mais velho do mundo pelo instituto de pesquisa em longevidade LongeviQuest, em conjunto com o Guinness World Records. Natural de Maranguape, no Ceará, João passou a ocupar o posto após a morte do britânico John Tinniswood, que tinha 112 anos e faleceu em 25 de novembro de 2024.

Longevidade chama atenção e desperta curiosidade

A história de João Marinho Neto tem despertado interesse não apenas no Brasil, mas também no exterior, ao reforçar a curiosidade sobre os hábitos que podem contribuir para uma vida longa. Especialistas destacam que não existe uma fórmula única para a longevidade, mas fatores como alimentação simples, rotina equilibrada e acompanhamento de saúde regular fazem diferença ao longo dos anos.

Além da dieta monitorada, familiares relatam que João sempre manteve uma vida tranquila, com pouco estresse e forte vínculo com o ambiente rural. Essa combinação de cuidados básicos, tradição e moderação ajuda a explicar como o agricultor conseguiu atravessar mais de um século com vitalidade, tornando-se referência quando o assunto é envelhecer com qualidade.