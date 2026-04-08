Aposentados e pensionistas do INSS com mais de 60 anos já podem se preparar para receber valores extras nas contas. Com a antecipação do 13º salário em 2026, milhões de beneficiários terão direito a uma nova rodada de pagamentos, que começa ainda neste mês. Em alguns casos, os valores podem chegar a até R$ 3.242, dependendo do benefício recebido mensalmente.

O pagamento corresponde à primeira parcela do 13º salário, que equivale a cerca de 50% do valor do benefício. Ou seja, quem recebe aposentadorias mais altas pode alcançar cifras maiores já nesta etapa inicial. Para quem ganha um salário mínimo, por exemplo, o valor gira em torno de R$ 810,50, enquanto beneficiários com rendimentos maiores podem ultrapassar facilmente a faixa dos R$ 3 mil.

De acordo com o governo federal, os depósitos da primeira parcela serão feitos entre os dias 24 de abril e 8 de maio, seguindo o número final do benefício. A medida faz parte da antecipação do 13º salário, prática que vem sendo adotada nos últimos anos e que, em 2026, deve beneficiar cerca de 35 milhões de pessoas em todo o país.

O valor pode ser sacado diretamente nos caixas eletrônicos ou movimentado pela conta bancária onde o benefício é depositado. Para muitos aposentados, esse dinheiro extra representa um alívio no orçamento, ajudando a pagar contas, comprar medicamentos ou até mesmo organizar as finanças para os próximos meses.

Antecipação do 13º reforça renda e movimenta economia

A antecipação do 13º salário do INSS segue como uma estratégia do governo para estimular a economia e garantir maior poder de compra aos beneficiários. Em 2026, a medida deve injetar cerca de R$ 78 bilhões no mercado, fortalecendo o consumo e ajudando principalmente famílias que dependem desse rendimento.

Além disso, o pagamento em duas parcelas — sendo a primeira em abril e a segunda em maio — permite que os aposentados tenham um planejamento financeiro mais organizado. A expectativa é que esse reforço no orçamento ajude a reduzir dívidas e ofereça maior segurança para milhões de brasileiros ao longo do ano.