Caso se enquadrem nas regras de obrigatoriedade, idosos com mais de 65 anos que recebem pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) também precisam declarar o Imposto de Renda para prestar contas sobre seus ganhos e bens.

Todavia, isso não significa que as mesmas informações exigidas de outros contribuintes precisam ser apresentadas, uma vez que os aposentados contam com um benefício exclusivo que pode chegar a R$ 1.903,98, conforme divulgado pelo portal TV Foco.

Trata-se de uma faixa extra de isenção, dedicada unicamente a rendimentos de aposentadoria e pensão que, por sua vez, ajuda a reduzir a base de cálculo do tributo e, com isso, também diminui a parte da renda que será tributada.

Levando em conta que a faixa ainda pode ser somada à padrão, que é válida para todos os outros contribuintes, ela se torna ainda mais vantajosa, pois garante aos idosos uma isenção ainda mais ampla, podendo resultar em ainda mais benefícios.

Benefício do IRPF aumenta valor líquido recebido por idosos

É importante ressaltar que a redução da base de cálculo dos tributos, decorrente da isenção, é financeiramente benéfica não apenas por diminuir o valor do imposto incidente sobre a parcela adicional, mas também por assegurar maior disponibilidade de renda ao contribuinte.

Afinal, o montante poupado no processo certamente pode ajudar a evitar o comprometimento da aposentadoria, que para muitos idosos, acaba sendo a única fonte de renda, utilizada para arcar com despesas essenciais, incluindo saúde.

Só que, para usufruir dos benefícios da isenção, é fundamental que os contribuintes declarem os impostos no prazo, já que atrasos podem resultar em multas que não só geram impactos financeiros, como ainda comprometem informações cadastrais.

Em 2026, a Receita Federal determinou que o período de declaração se estenderá do dia 23 de março a 29 de maio, dando aos contribuintes pouco mais de dois meses para encaminhar as informações.