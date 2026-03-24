A Jamaica é conhecida mundialmente por suas praias paradisíacas, com areia branca e mar cristalino, cenário que atrai milhões de turistas todos os anos. No entanto, por trás dessa imagem de cartão-postal, existe uma realidade pouco conhecida: muitos moradores locais não têm acesso livre a essas mesmas praias que tornam a ilha tão famosa.

O problema está ligado a uma legislação antiga, herdada do período colonial, que permite ao governo transferir áreas costeiras para a iniciativa privada. Com isso, grande parte do litoral passou a ser controlada por resorts de luxo e empreendimentos imobiliários, restringindo o acesso apenas a hóspedes ou pessoas autorizadas.

Em regiões como a baía de Mammee, no litoral norte, comunidades inteiras perderam o direito de frequentar áreas que utilizavam há gerações. Após a venda de terrenos para construção de resorts, muros e sistemas de segurança passaram a impedir a entrada de moradores, afetando diretamente pescadores e famílias que dependiam do mar para sobreviver.

Hoje, a situação é considerada crítica: mais de 99% do litoral jamaicano está sob controle privado ou com acesso restrito. Isso significa que, mesmo vivendo em uma ilha cercada por belezas naturais, grande parte da população local precisa pagar ou simplesmente não consegue aproveitar as praias do próprio país.

Privatização das praias gera revolta e debate na ilha

O avanço da privatização do litoral tem gerado revolta entre moradores e movimentos sociais, que lutam para garantir o direito de acesso às praias. Organizações locais denunciam que a expansão de resorts estrangeiros vem excluindo comunidades tradicionais e apagando práticas culturais ligadas ao mar.

Ao mesmo tempo, o governo enfrenta pressão para rever as leis que permitem esse tipo de concessão. Especialistas apontam que o desafio é equilibrar o crescimento do turismo — essencial para a economia — com o direito da população local de usufruir dos recursos naturais, evitando que o paraíso caribenho se torne inacessível para quem sempre viveu ali.