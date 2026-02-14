Essencial nos negócios, tecnologia e ciência, o inglês continua sendo a língua mais falada no mundo. E a partir deste mês, moradores de diversas cidades do Espírito Santo terão a chance de aprender o idioma de forma gratuita.

Isso porque o governo local confirmou a abertura de milhares de vagas em cursos 100% gratuitos, cujas inscrições foram iniciadas na última terça-feira (10). As aulas serão realizadas nos Centros Estaduais de Idiomas (CEIs).

Conforme divulgado pelo portal Tempo Novo, foram disponibilizadas 4.800 vagas para aulas de Língua Inglesa, destinadadas a estudantes regularmente matriculados no 1º ou 2º grau do ensino médio da rede estadual local.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site Seleção Aluno, até a próxima quarta-feira (18). Durante a inscrição, o candidato precisará fornecer dados como o CPF, o número de identificação estudantil (ID 2026) e, caso possua, o número do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

A lista de candidatos classificados será divulgada no dia 27 de fevereiro, a partir das 17h. De acordo com o edital, apenas 50% das vagas disponíveis serão destinadas para ampla concorrência. As demais serão divididas entre estudantes pretos, pardos, indígenas e quilombolas (45%) e pessoas com deficiência (5%).

Além do inglês: oportunidade também engloba curso de espanhol

Embora as aulas de inglês detenham a maior parte das vagas, levando em conta a alta procura pelo aprendizado da língua, é importante ressaltar que os CEIs também oferecerão curso de espanhol.

Todavia, vale destacar que a oportunidade é extremamente limitada, uma vez que apenas 450 vagas foram disponibilizadas. Desta forma, os interessados em aprender a Língua Espanhola precisarão torcer para terem sido contemplados.

Cidades com vagas: onde serão aplicadas as aulas de inglês e espanhol

Com o intuito de garantir acesso a uma parcela significativa da população, o governo distribuiu as vagas por grande parte do território espírito-santense. Desta forma, será possível estudar inglês ou espanhol nos seguintes municípios: