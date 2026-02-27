A consolidação do Pix como principal meio de transferência no país alterou profundamente a forma como os brasileiros lidam com o dinheiro — e isso já aparece nos balanços dos grandes bancos. Clientes confirmam a mudança de hábito: operações que antes geravam tarifas deixaram de ser cobradas com a popularização do sistema instantâneo e gratuito.

O novo cenário reduziu receitas tradicionais de instituições como Itaú Unibanco, Bradesco e Banco do Brasil, que durante anos tiveram nas tarifas bancárias uma fonte relevante de faturamento.

Queda nas tarifas acompanha avanço do Pix

Em 2025, os três bancos registraram juntos R$ 15,155 bilhões em arrecadação com tarifas de contas, número 15% menor que o apurado no ano anterior. A retração ocorre em meio à substituição de serviços pagos, como TED e DOC, por transferências instantâneas sem custo para pessoas físicas.

No último trimestre do ano, as receitas com prestação de serviços — categoria que inclui manutenção de conta — também encolheram 1,6%. Entre os grandes bancos, apenas o Santander apresentou leve crescimento nesse segmento.

O avanço das fintechs e das contas digitais também contribui para esse movimento. Com estruturas mais enxutas e menos taxas, essas instituições ampliaram a concorrência e aceleraram a migração de clientes para plataformas digitais.

Mudança estrutural no setor financeiro

A redução das tarifas reflete uma transformação mais ampla no sistema bancário. O uso crescente do Pix diminuiu a dependência de agências físicas e reduziu custos operacionais. Além disso, o Open Finance ampliou a concorrência ao facilitar a portabilidade de serviços entre instituições.

Segundo o Banco Central, o Pix também ampliou a inclusão financeira ao atrair novos usuários para o sistema. Para analistas, a queda nas tarifas não representa ameaça direta à rentabilidade, já que os bancos diversificaram suas fontes de receita.

Crédito, investimentos e soluções digitais integradas passaram a ganhar mais peso nos resultados. Mesmo com a diminuição de quase R$ 2 bilhões em tarifas, o setor mantém desempenho sólido, impulsionado pela digitalização e pela adaptação ao novo perfil do consumidor brasileiro.