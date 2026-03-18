Situada a cerca de 89 quilômetros da capital tocantinense, a cidade de Monte do Carmo é conhecida por sua tradição rural, contando com uma população pequena e uma arquitetura que remonta ao período colonial.

Contudo, mesmo com suas características simples, o município receberá da mineradora peruana Hochschild Mining um investimento de cerca de US$ 250 milhões (aproximadamente R$ 1,3 bilhões) por conta de seu elevado potencial econômico.

Isso porque o território de Monte do Carmo possui jazidas de ouro extremamente valiosas que, de acordo com a empresa, são capazes de fornecer quantidades gigantescas do minério, justificando assim o generoso investimento.

E a expectativa é de que o projeto possa transformar totalmente a cidade, já que além das chances de render um faturamento anual de US$ 250 milhões, a nova mina da Hochschild Mining ainda pode resultar na geração de milhares de empregos para moradores da região.

De acordo com o prefeito de Monte do Carmo, Rubens da Paixão Pereira Amaral (PDT), os benefícios trazidos pela jazida também serão essenciais para atender às necessidades da população, já que serviços de saúde, segurança e mobilidade poderão receber mais investimentos (via Gazeta do Povo).

Mina de ouro pode ser instalada ainda em 2026

É importante destacar que os moradores de Monte do Carmo não precisarão esperar por muito tempo para testemunhar as mudanças que o projeto da Hochschild Mining poderá proporcionar à cidade, já que a mina de ouro pode ser inaugurada ainda este ano.

De acordo com a empresa, documentos como a Licença de Instalação do Instituto Natureza do Tocantins e a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos e da Autorização de Exploração Florestal já estão em mãos. Agora, o projeto aguarda apenas o fim da fase de revisão de engenharia para que as obras sejam iniciadas.

Fundamental para orientar todo o processo, essa etapa define parâmetros técnicos e operacionais e assegura que as atividades sejam conduzidas com responsabilidade e segurança, reduzindo o risco de prejuízos.