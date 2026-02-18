Com 113 dias para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá entre junho e julho, a expectativa pelas convocações das 48 seleções que disputarão o mundial apenas cresce. Já tem até treinador de um gigante brasileiro dando seus pitacos com relação a seleção uruguaia, presente no Grupo H.
Comandante do Bahia, histórico rival regional do Sport, Rogério Ceni foi só elogios ao atacante Cristian “Kike” Olivera após a boa vitória do Tricolor de Aço sobre o Vasco da Gama na última quarta-feira (11) em São Januário. Segundo o treinador, o uruguaio “tem chance” de aparecer entre os 26 chamados pelo técnico Marcelo Bielsa.
“Ele está se provando uma grande contratação, tem chance de ir para a Copa do Mundo e está se entregando de corpo e alma para isso. Para mim, um jogador vale o que ele faz ofensivamente e o comprometimento que tem para defender. A escolha por ele foi porque era um jogo fora de casa, com campo pesado”, disse Ceni em entrevista.
Chamado para a disputa da Copa América de 2024, Kike é considerado “selecionável” em sua seleção. Ele chegou ao Bahia em janeiro deste ano por empréstimo do Grêmio. Sob o comando de Rogério Ceni, o atacante soma um gol e uma assistência em seis jogos disputados.
Todos os Grupos da Copa do Mundo
- GRUPO A: México, África do Sul, Coreia do Sul e Repescagem Europa D (República Tcheca, Irlanda, Dinamarca ou Macedônia do Norte);
- GRUPO B: Canadá, Repescagem Europa A (Itália, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia) Catar e Suíça;
- GRUPO C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia;
- GRUPO D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Repescagem Europa C (Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo);
- GRUPO E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador;
- GRUPO F: Holanda, Japão, Europa B (Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia) e Tunísia;
- GRUPO G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia;
- GRUPO H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai;
- GRUPO I: França, Senegal, Repescagem Intercontinental 2 (Bolívia, Suriname ou Iraque) e Noruega;
- GRUPO J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia;
- GRUPO K: Portugal, Repescagem Intercontinental 1(RD Congo, Jamaica ou Nova Caledônia) Uzbequistão e Colômbia;
- GRUPO L: Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá.
