A discussão sobre diminuir a jornada semanal de trabalho ganha força no país com uma informação que chama a atenção: a possibilidade de gerar milhões de novos empregos. Mais do que uma mudança trabalhista, a proposta pode representar uma reconfiguração no mercado de trabalho brasileiro.

Estudo projeta milhões de novas vagas

A redução da jornada de trabalho para 36 horas semanais poderia criar até 4,5 milhões de empregos no Brasil, segundo a economista Marilane Teixeira, pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Unicamp. A estimativa se baseia em análises de dados da PNAD Contínua, do IBGE.

A lógica é a seguinte: ao diminuir o tempo de trabalho individual, empresas precisariam distribuir melhor as atividades, o que abriria espaço para novas contratações.

Ou seja, em vez de depender de jornadas longas concentradas em parte dos trabalhadores, o modelo propõe um equilíbrio e maior distribuição das atividades. Isso permitiria a contratação de trabalhadores que hoje estão fora do mercado e reduziria a sobrecarga dos que já estão empregados.

Essa reorganização pode ser importante principalmente em setores onde jornadas extensas ainda são comuns.

Ganho de produtividade e eficiência

A projeção não se apoia apenas na criação de vagas, mas também aponta que a produtividade pode crescer. Com menos horas, a tendência é que o trabalho seja realizado com mais foco, menos desgaste e maior qualidade.

Empresas que investem em tecnologia e revisão de processos tendem a conseguir manter, ou até elevar, a produção mesmo com menos tempo disponível.

Debate que vai além da economia

Se confirmada na prática, a proposta de redução de jornada não apenas ampliaria o acesso ao emprego, mas também poderia redefinir a relação entre produtividade, tempo e qualidade de vida dos trabalhadores no Brasil.