Justin Bieber surge como o nome cotado para liderar o evento Todo Mundo no Rio, em Copacabana — ao menos é o que o prefeito Eduardo Paes tem sinalizado nos bastidores. Na última sexta-feira (30), o colunista Lucas Pasin, do portal Metrópoles, trouxe detalhes sobre as negociações envolvendo o cantor canadense.

Segundo a apuração, a produção esbarrou em um impasse que acabou atrasando o acordo. Bieber teria pedido que o show fosse marcado para o dia 9 de maio, já que tem apresentações confirmadas no Coachella nos dias 11 e 18 de abril. Após um período recente de fragilidade na saúde mental, o artista solicitou um intervalo de cerca de três semanas para descanso antes de voltar aos palcos.

A prefeitura optou por não atender à exigência e manteve o evento marcado para 2 de maio. Eduardo Paes, inclusive, foi categórico ao negar os rumores de que a apresentação seria adiada para a semana seguinte. Após rodadas de negociação, Justin Bieber teria recuado e concordado em subir ao palco na data originalmente prevista.

Enquanto a confirmação da vinda do cantor segue indefinida, Justin Bieber aproveita a rotina em uma mansão milionária e altamente protegida em Beverly Park, na Califórnia. Avaliada em cerca de US$ 25,8 milhões — aproximadamente R$ 137 milhões —, a propriedade ocupa uma área de 2,5 acres e foi cuidadosamente escolhida para oferecer privacidade absoluta.

Localizada no alto das montanhas, a mansão oferece segurança e privacidade para quem deseja ficar longe dos holofotes. O imóvel conta com monitoramento 24 horas e controle rigoroso de acesso, ideal para uma rotina afastada do agito urbano. A casa principal, com mais de mil metros quadrados, passou por uma reforma que substituiu o visual dos anos 1980 por um estilo mais moderno.

Bieber vive na mansão ao lado da esposa, Hailey Bieber, e do primeiro filho do casal, Jack Blues. Mais do que o conforto do imóvel, a família desfruta de um endereço extremamente exclusivo, já que o condomínio abriga estrelas de Hollywood e grandes nomes do esporte, todos atraídos pelo alto nível de privacidade garantido por Beverly Park.