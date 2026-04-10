Por conta de fatores como sedentarismo, estresse e alimentação inadequada, o ambiente e a rotina de trabalho contribuem significativamente para o agravamento da obesidade, que se tornou um problema relevante em diversos países.

Contudo, o mesmo não pode ser dito sobre o Japão, que de acordo com relatórios recentes, segue se destacando como a nação desenvolvida com taxas mais baixas, superando países como o Reino Unido, França, Estados Unidos e até mesmo o Brasil.

Conforme apurado pelo portal BBC, os baixos índices de obesidade do país asiático não estão relacionados apenas a cuidados pessoais. Afinal, o governo local também tem se dedicado a manter o sobrepeso sob controle, investindo em programas e desenvolvendo leis com esse objetivo.

Entre as medidas adotadas está a Lei Metabo, que incentiva adultos entre 40 e 75 anos a realizarem, anualmente, a medição da circunferência da cintura. As aferições são realizadas tanto pela administração pública quanto por empresas e servem para conscientizar adultos sobre a importância de manter um peso saudável.

Para isso, a legislação também estabelece que, caso as medidas estejam fora dos parâmetros considerados saudáveis, as empresas devem incentivar os funcionários a participar de sessões de apoio e a intensificar a prática de atividades físicas, seja durante pausas no trabalho ou no trajeto.

Leis contra a obesidade: conheça outras iniciativas do Japão

É importante ressaltar que a Lei Metabo é apenas uma das iniciativas adotadas pelo governo japonês para contribuir de forma mais direta com o bem-estar da população. Outra medida igualmente relevante é a Lei Shuku Iku, voltada para o público infantil.

Em suma, a norma busca ampliar o conhecimento das crianças sobre a cadeia alimentar e nutrição. Para isso, ela estabelece estratégias para escolas, que incluem a adoção de cardápios saudáveis e contratação de nutricionistas.

A Lei Shuku Iku também proíbe quiosques e máquinas de venda de lanches industrializados nas escolas para, assim, dificultar o acesso a lanches que não sejam saudáveis, como bebidas açucaradas ou salgadinhos.