Uma nova interpretação da Lei de Trânsito (Código de Trânsito Brasileiro) tem gerado impacto direto no dia a dia de milhares de motoristas que utilizam estacionamentos de shopping centers. Segundo especialistas e dados consolidados, mais de 10 mil brasileiros já foram multados em razão de infrações registradas em áreas privadas.

As punições podem chegar a R$ 293,47 e inclusão de até sete pontos na carteira de habilitação. A medida, amparada pela legislação atual, autoriza os órgãos de trânsito a fiscalizarem e multarem condutas mesmo em locais fora das vias públicas tradicionais.

De acordo com a interpretação legal, infrações como estacionamento irregular, desrespeito a faixas de pedestres ou bloqueio de acesso podem ser registradas em estacionamentos privados, desde que estes façam parte de uma via aberta ao público e sejam fiscalizados por agentes credenciados.

A legislação tem como objetivo coibir comportamentos que põem em risco a segurança de pedestres e outros motoristas, ampliando o alcance das normas de trânsito para além das ruas e avenidas tradicionais. O valor da multa pode variar conforme a infração cometida, mas em muitos casos chega ao patamar de R$ 293,47.

Além do custo financeiro, o motorista pode ter incluídos até sete pontos em sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o que pode levar a sanções adicionais caso ultrapasse o limite de pontos permitido. Esses efeitos têm surpreendido muitos condutores que acreditavam estar imunes a penalidades em áreas privadas.

Fiscalização em áreas privadas gera dúvidas entre motoristas

A possibilidade de aplicação de multas em estacionamentos de shopping centers ainda causa estranheza em parte da população, principalmente entre aqueles que acreditavam que o caráter “privado” do local impediria autuações formais.

No entanto, quando o espaço é de uso coletivo e aberto à circulação pública, as regras do Código de Trânsito Brasileiro podem ser aplicadas normalmente, inclusive com registro de infração e pontuação na CNH. A medida tem como foco reforçar a segurança e organizar o fluxo de veículos e pedestres nesses ambientes, que costumam ter grande movimentação diária.