Os supermercados do Espírito Santo voltarão a fechar aos domingos a partir de 1º de março de 2026. A medida será válida até 31 de outubro do mesmo ano, período em que a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) e o Sindicato dos Comerciários retomarão as negociações sobre a Convenção Coletiva de Trabalho.

A determinação não se aplica aos shoppings, que permanecerão funcionando normalmente aos domingos e feriados em todo o estado. Já para o verão 2025/2026, as entidades decidiram manter a autorização para que os supermercados operem normalmente aos domingos.

A Convenção Coletiva segue válida até 2027, porém cláusulas específicas podem ser revisadas a qualquer momento mediante negociação entre as partes. O acordo também assegurou o pagamento de um auxílio-alimentação mensal de R$ 150 aos trabalhadores do comércio. Além disso, a categoria recebeu um reajuste salarial de 7%, elevando o piso para R$ 1.650.

Segundo a Fecomércio-ES, o novo período de fechamento funcionará como uma fase de teste. No estado, os supermercados já permaneceram fechados aos domingos por força de convenção coletiva durante nove anos, entre 2009 e 2018.

Impactos para consumidores e trabalhadores

Com a retomada do fechamento dominical, consumidores precisarão reorganizar seus hábitos de compra, especialmente aqueles que utilizam o domingo como principal dia para abastecer a casa. A expectativa é de que os supermercados registrem maior movimento aos sábados e nas vésperas de feriados, o que pode exigir reforço nas equipes e ajustes logísticos para garantir o atendimento.

Para os trabalhadores, a mudança representa a ampliação do descanso semanal em uma data tradicionalmente destinada à convivência familiar. Sindicatos destacam que a medida pode melhorar a qualidade de vida dos profissionais, reduzindo jornadas contínuas e ampliando o tempo de recuperação física e mental.