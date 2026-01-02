Uma legislação trabalhista que já está em vigor vem provocando mudanças significativas na forma como o tempo de trabalho é estruturado no Brasil. A norma tem despertado atenção de empregados, empregadores e especialistas por afetar diretamente contratos, rotinas produtivas e modelos de gestão em diferentes setores da economia. Com isso, surgem também dúvidas sobre como ficam os direitos, os deveres e as adaptações necessárias no ambiente corporativo.

A proposta central da lei é permitir maior flexibilidade na definição das jornadas, sem comprometer garantias já asseguradas aos trabalhadores. Mesmo com a possibilidade de alteração das escalas, o texto deixa claro que não pode haver redução salarial nem prejuízo financeiro, independentemente do formato adotado pelas empresas.

A fundamentação vem principalmente da Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), que já está em vigor e alterou a CLT para permitir maior flexibilidade na organização da jornada, desde que não haja redução salarial nem prejuízo de direitos.



Escalas alternativas passam a ser permitidas

Entre as mudanças previstas está a autorização para a adoção de diferentes modelos de escala, de acordo com a natureza da atividade exercida. Além do tradicional formato 5×2, passam a ser viáveis arranjos como o 4×3, que oferecem mais dias de descanso ao funcionário e prometem uma rotina menos desgastante.

A chamada semana de quatro dias tem ganhado destaque nesse debate. Inspirada em experiências internacionais, a proposta vem sendo testada no Brasil por empresas que buscam conciliar produtividade com bem-estar. Dados do setor indicam que mais de 20 companhias já experimentam esse modelo no país.

Empresas relatam ganhos de produtividade

Entre os exemplos está a Zee.Dog, do segmento pet, que adotou a quarta-feira como dia de folga semanal. Segundo a empresa, a mudança resultou em um aumento aproximado de 20% na produtividade. Outro caso citado com frequência é o da Crawly, startup de tecnologia de Minas Gerais, que trabalha com a escala reduzida desde 2017.

Flexibilização exige planejamento

Especialistas avaliam que a possibilidade de jornadas mais flexíveis leva empresas a repensarem a organização do expediente e a relação com suas equipes. A redução do desgaste físico e mental, além do aumento do engajamento, está entre os principais benefícios apontados.

Por outro lado, a adaptação exige diálogo e planejamento, já que nem todas as áreas conseguem aplicar os mesmos modelos. Ainda assim, a nova legislação é vista como um passo importante rumo à modernização das relações de trabalho no Brasil.