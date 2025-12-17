Depois de gastar mais de R$ 700 milhões nas contratações de 12 jogadores e não levantar um título sequer na temporada, Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras, quer recuperar uma parte do dinheiro investido. Para isso, já avisou o técnico Abel Ferreira que aceitará negociar o lateral Agustín Giay em caso de uma nova proposta.

Segundo o portal Nosso Palmeiras, o Milan deve formalizar uma proposta pelo lateral assim que a temporada de 2025 do futebol brasileiro for encerrada. Não é a primeira vez que o clube italiano demonstra interesse no jogador do Palmeiras: em janelas anteriores, houve apenas sondagens, sem o envio de ofertas oficiais.

Ainda de acordo com o veículo, Leila Pereira e companhia desejam receber ao menos 20 milhões de euros (cerca de R$ 129,4 milhões na cotação atual) para liberar o jogador de 21 anos. Contratado em 2024 junto ao San Lorenzo, da Argentina, Giay somou 49 jogos na atual temporada, sem gols ou assistências anotadas.

Contratado por cerca de R$ 40 milhões, o argentino começou o ano sob desconfiança após um início apagado no clube, mas chegou a viver uma ascensão antes de terminar o ano na reserva. A chegada de Khellven em agosto, contratado do CSKA, da Rússia, fez com que Giay perdesse espaço após uma boa Copa do Mundo de Clubes.

Interesse europeu pode render alto retorno financeiro ao Palmeiras

A possível investida do Milan reacende o debate interno sobre a venda de Agustín Giay, visto pela diretoria como uma oportunidade de recuperar parte do investimento feito na última temporada. Com o mercado europeu atento, o clube entende que o momento pode ser favorável para negociar o lateral por um valor elevado.

Cabe agora a Abel Ferreira avaliar o impacto esportivo de uma eventual saída, considerando o atual elenco e a concorrência na posição. A decisão final deve equilibrar o planejamento técnico com a necessidade financeira, especialmente após uma temporada de altos gastos e poucos resultados.