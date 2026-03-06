Apesar de ter chegado no Ninho do Urubu a pouquíssimo tempo, a contratação do técnico Leonardo Jardim pelo Flamengo segue gerando fortes emoções, sobretudo nos bastidores do time carioca.

Isso porque a recepção do português, que já comandou times como o Al-Hilal e o Cruzeiro, pode acabar ficando marcada por mais uma demissão, conforme revelado pelo jornalista Pedro Ivo Almeida, da ESPN.

De acordo com as informações divulgadas, o presidente do clube carioca, Luiz Eduardo Baptista (Bap), está analisando a possibilidade de demitir José Boto, o atual diretor de futebol do Flamengo, que foi justamente o responsável por trazer Jardim.

Inclusive, o mandatário já estaria até mesmo fazendo algumas sondagens no mercado em busca de um substituto, ficando dividido entre contratar um profissional com mais conhecimento técnico do esporte ou alguém com uma abordagem mais executiva.

Apesar disso, Almeida destacou que Boto deve ficar no cargo até que um nome seja oficialmente anunciado, já que Bap e seus anunciados não pretendem ficar sem diretor de futebol no momento atual do time.

Leonardo Jardim revela conversa com Filipe Luís

Por mais que sua contratação tenha dividido a torcida, principalmente por ser derivada da demissão de Filipe Luís, Jardim comentou, durante uma entrevista coletiva realizada no Ninho do Urubu na quinta-feira (5) que entrou em contato com o ex-técnico do Flamengo.

Segundo ele, Filipe teria reagido de forma madura, afirmando não haver nenhum tipo de atrito entre eles. O contato teria ocorrido antes da contratação. Ainda durante a entrevista, Jardim comentou ter vivenciado situações semelhantes.