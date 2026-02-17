A definição dos limites de velocidade nas rodovias brasileiras segue critérios técnicos, legais e de segurança. Mais do que uma obrigação prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), respeitar o limite de velocidade é uma medida essencial para preservar vidas, reduzir acidentes e garantir a fluidez no trânsito.

Os limites são estabelecidos com base em fatores como tipo de pista, fluxo médio de veículos, condições do pavimento e presença de pedestres. O objetivo é equilibrar mobilidade e segurança, oferecendo condições adequadas.

Em trechos sinalizados, prevalece sempre a indicação das placas. Onde não há sinalização específica, valem os parâmetros gerais definidos pelo CTB.

Quais são os limites sem placa?

Em rodovias de pista simples, o limite é de 100 km/h para automóveis, camionetas e motocicletas. Para caminhões, ônibus e demais veículos pesados, o teto é de 90 km/h.

Já nas rodovias de pista dupla, motoristas de veículos leves podem trafegar a até 110 km/h, enquanto os demais são limitados a 90 km/h.

A velocidade mínima também é regulamentada: corresponde à metade da máxima permitida na via. Em uma rodovia com limite de 100 km/h, por exemplo, o mínimo é de 50 km/h. Para veículos de carga em pistas sem sinalização, a mínima é de 45 km/h.

O Brasil possui poucos trechos com limite de 120 km/h, como na Rodovia Bandeirantes, em São Paulo. Fora esses segmentos, o padrão mais comum ainda é de 110 km/h, especialmente em pistas duplas.

Logística e controle nas estradas

No setor logístico, o respeito aos limites ajuda a reduzir multas e preservar a imagem das empresas. Dados da Polícia Rodoviária Federal indicam que a infração mais comum é trafegar até 20% acima da velocidade permitida, com mais de um milhão de registros em 2022.

Para evitar penalidades, empresas investem em treinamentos periódicos, campanhas internas, materiais educativo e sistemas de monitoramento. Ferramentas de gestão logística também auxiliam no controle das viagens, otimizando rotas e acompanhando a conduta dos motoristas.