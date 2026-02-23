Pouco tempo depois de celebrar uma vitória no Globo de Ouro, o filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, saiu de mãos vazias do BAFTA neste domingo (22). A produção brasileira concorria em duas categorias importantes — Melhor Roteiro Original e Melhor Filme em Língua Não Inglesa —, mas acabou superada nas duas disputas.

Na categoria de Melhor Roteiro Original, o prêmio ficou com o longa norte-americano “Pecadores”. Já como Melhor Filme em Língua Não Inglesa, o vencedor foi o norueguês “Valor Sentimental”, deixando o drama policial brasileiro fora da lista de premiados.

A derrota veio semanas após Wagner Moura ter sido reconhecido no Globo de Ouro como melhor ator em filme de drama, feito que reforçou a expectativa em torno do desempenho do longa na temporada internacional de premiações.

Wagner Moura, que passou pelo tapete vermelho do Bafta, não disputou categorias individuais na premiação britânica. Ainda assim, sua presença chamou atenção, especialmente após o destaque alcançado no circuito internacional. A cerimônia reuniu nomes de peso da indústria cinematográfica e consolidou produções europeias e norte-americanas entre as principais vencedoras da noite.

Além de “O Agente Secreto”, o Brasil também marcou presença em outras categorias. Adolpho Veloso concorreu ao prêmio de Melhor Fotografia por “Sonhos de Trem”, mas foi superado por Michael Bauman, responsável por “Uma Batalha Após a Outra”.

Mais cedo, Petra Costa disputou o troféu de melhor documentário com “Apocalipse nos Trópicos”, porém a estatueta ficou com Pavel Talankin e David Borestein por “Mr. Nobody Against Putin”, encerrando a noite sem vitórias brasileiras no Bafta.

Expectativa cresce para o Oscar após campanha internacional

Apesar das derrotas no BAFTA, a atenção agora se volta para o Oscar, principal premiação do cinema mundial. A campanha internacional de “O Agente Secreto” ganhou força após o reconhecimento no Globo de Ouro, especialmente com a vitória de Wagner Moura como melhor ator em filme de drama, o que elevou as expectativas em torno do desempenho do longa na reta final da temporada.

Nos bastidores, analistas apontam que a visibilidade conquistada nos festivais e premiações anteriores pode influenciar a percepção dos votantes da Academia. Mesmo sem ter confirmado vitórias recentes, o filme brasileiro segue sendo citado como uma produção relevante do circuito internacional, alimentando a esperança de que o Brasil volte a figurar entre os destaques na cerimônia.