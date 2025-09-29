A Americanas anunciou a criação de 5 mil vagas temporárias para reforçar sua operação durante o período de festas de fim de ano. Além disso, a empresa oferece 300 vagas efetivas imediatas para operador de loja, distribuídas em mais de 100 cidades pelo Brasil. A iniciativa faz parte de uma estratégia para atender à demanda típica do fim de ano.

A seleção para as vagas será realizada por meio de inscrição online, seguida de entrevistas presenciais. A remuneração varia conforme a função, incluindo benefícios como vale-refeição ou alimentação no local, vale-transporte e seguro de vida. Para os colaboradores efetivados, também estão disponíveis plano de saúde e odontológico, além de descontos em compras na rede.

Todas as vagas requerem ensino médio completo, e algumas funções, como operador de loja nível II, exigem experiência prévia na função. Os interessados nas vagas efetivas devem acessar a página da Americanas no portal Infojobs, onde também é possível conferir informações detalhadas sobre cada posição.

Algumas vagas temporárias, como operador de loja nível I, também podem ser encontradas no mesmo portal, enquanto outras estão disponíveis diretamente na página de carreiras da Americanas. A abertura dessas oportunidades ocorre em meio ao processo de recuperação judicial da empresa, iniciado em janeiro de 2023, após a descoberta de uma fraude contábil de pelo menos R$ 20 bilhões.

Balanço financeiro recente da Americanas

A Americanas (AMER3) divulgou recentemente os resultados financeiros do segundo trimestre de 2025, apresentando avanços significativos em relação ao mesmo período do ano anterior.

📊 Resultados financeiros do 2º trimestre de 2025

Prejuízo líquido: R$ 98 milhões, representando uma redução de 94,7% em comparação com o prejuízo de R$ 1,86 bilhão registrado no segundo trimestre de 2024.

Receita líquida: R$ 3,84 bilhões, um aumento de 24,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Ebitda ajustado: R$ 329 milhões, marcando um crescimento de 1.216% frente ao segundo trimestre de 2024.

Resultado financeiro líquido: R$ 38 milhões negativos, uma melhora de 97,5% em relação ao prejuízo de R$ 1,55 bilhão do ano anterior.

💰 Situação financeira

Dívida bruta: R$ 1,9 bilhão, composta por R$ 1,8 bilhão em debêntures e R$ 54 milhões em empréstimos e financiamentos.