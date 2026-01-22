Em meio às especulações sobre um possível retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo nesta temporada, o Memórias do Diário desta edição relembra que o meia já teve um vínculo contratual com o Rubro-Negro em outra oportunidade. Na época, Paquetá dava os primeiros passos como profissional e rapidamente conquistou a torcida, formando uma parceria de destaque com o amigo Vinicius Jr.

Revelado nas categorias de base do Flamengo, Paquetá estreou como profissional em 2016 e logo conquistou espaço no elenco principal. Com personalidade, técnica apurada e grande identificação com a torcida, o meia se tornou peça-chave do time, assumindo papel de destaque especialmente nas temporadas seguintes.

Sua melhor fase no Flamengo aconteceu em 2018, quando Lucas Paquetá assumiu papel de liderança em campo e ajudou o clube a conquistar o Campeonato Carioca. As atuações de destaque no Maracanã chamaram a atenção do futebol europeu, resultando em sua transferência para o Milan no início de 2019 e encerrando sua primeira passagem pelo Rubro-Negro.

Apesar disso, o vínculo com a torcida permaneceu forte. Após o Milan, Paquetá atuou pelo Lyon antes de chegar ao West Ham, seu atual clube. Desde a saída em 2018, o meia sempre deixou claro o desejo de retornar ao Flamengo, considerando sua volta apenas uma questão de tempo.

Dirigente falou sobre negociação por Paquetá

A negociação para o retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo segue em andamento e, segundo o diretor de futebol José Boto, exige paciência. Em entrevista nesta quarta-feira, antes do clássico contra o Vasco pelo Carioca, o dirigente afirmou que houve avanços, mas ainda persiste um entrave financeiro com o West Ham.

“Primeira e última vez que vou falar sobre o Paquetá. É sabido, não vamos esconder, que nós queremos muito ter o Paquetá, e ele quer muito vir. Mas em todas as negociações há uma terceira parte, e ela não está muito convencida de vender o Paquetá. Temos tido avanços significativos, embora é uma negociação muito difícil, de jogadores com patamar muito grande”, disse.