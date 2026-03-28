O empresário Luciano Hang, dono da Havan, voltou a chamar atenção ao adquirir uma mansão exclusiva à beira-mar em Balneário Camboriú, considerada uma das cidades mais luxuosas do país. O imóvel, localizado em uma área nobre e altamente valorizada, é visto como único por reunir localização privilegiada e padrão elevado.

A propriedade se destaca pelo acesso direto à praia e pela estrutura de alto padrão, algo cada vez mais raro na região. Em Balneário Camboriú, as restrições ambientais e o espaço limitado tornam esse tipo de construção ainda mais exclusivo, o que eleva significativamente o valor de mercado de imóveis desse perfil.

Conhecido por seu estilo ousado e investimentos de grande visibilidade, Luciano Hang frequentemente ganha destaque por aquisições desse porte. A compra reforça seu interesse no mercado imobiliário de luxo, além de evidenciar o crescimento desse segmento no litoral catarinense.

Nos últimos anos, Balneário Camboriú se consolidou como um dos principais polos de imóveis de alto padrão no Brasil. A cidade atrai empresários e investidores por sua infraestrutura, qualidade de vida e valorização constante, fatores que ajudam a explicar negócios milionários como esse.

Mercado de luxo cresce e atrai investidores para a região

O avanço do mercado imobiliário de luxo em Balneário Camboriú tem sido impulsionado pela alta demanda por imóveis exclusivos. A cidade reúne características que agradam desde investidores até quem busca moradia com conforto e sofisticação.

Esse crescimento também movimenta a economia local, gerando empregos e fortalecendo setores como construção civil e turismo. Por outro lado, o aumento nos preços levanta discussões sobre o acesso à moradia e os impactos da valorização acelerada na região.