Aninhada nas montanhas da Serra Catarinense, Urupema é uma pequena cidade que ostenta um título impressionante: o de município mais frio do Brasil. Com paisagens frequentemente cobertas de geada, ventos gelados e temperaturas que muitas vezes caem abaixo de zero, a cidade proporciona uma experiência de inverno rigoroso — um contraste raro em meio ao clima tropical do país.

Situada a uma altitude média de aproximadamente 1.425 metros acima do nível do mar, Urupema registra cerca de 50 geadas por ano, e a ocorrência de neve durante o inverno já faz parte de sua identidade. Em 30 de novembro de 2021, por meio da Lei nº 14.255, o município foi oficialmente declarado a “Capital Nacional do Frio”.

Essa homenagem não apenas reconhece o frio intenso — que, segundo o projeto legislativo, dá origem a “cascatas congeladas e casas cobertas de branco” —, mas também reforça o potencial turístico da cidade. Urupema combina o clima rigoroso com uma atmosfera tranquila, perfeita para quem deseja vivenciar o frio em sua forma mais pura, longe da agitação dos grandes centros urbanos.

Apesar de sua população modesta, pouco acima de 2,5 mil habitantes, Urupema se transformou em um dos destinos mais buscados da Serra Catarinense no inverno. O turismo na cidade aumenta a cada ano, atraindo visitantes interessados em contemplar a geada cobrindo os campos ao amanhecer ou até testemunhar a rara ocorrência de neve.

As cidades mais frias do Brasil, além de Urupema