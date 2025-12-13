Situada às margens do imponente Pantanal, a cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, se destaca não apenas pelas suas belezas naturais, mas também por um fato curioso: a região abriga mais jacarés do que pessoas. Esse fenômeno, que desperta a atenção de turistas e pesquisadores, tornou o município uma verdadeira atração nacional.

Estima-se que o Pantanal concentre cerca de dois milhões de jacarés, número muito superior aos pouco mais de 100 mil habitantes de Corumbá. A grande quantidade desses répteis se explica pelas condições ideais da região, que incluem extensas áreas alagadas, clima quente e abundância de alimento.

No entanto, ao contrário do que muitos imaginam, os jacarés não circulam pelo centro urbano de Corumbá. O município, com mais de 64 mil quilômetros quadrados, é composto majoritariamente por áreas alagadas e vegetação nativa, ambientes ideais para a sobrevivência desses répteis.

Durante o período de cheias, entre novembro e março, rios e lagoas frequentemente se conectam, ampliando o território aquático e facilitando a movimentação dos jacarés. Ainda assim, a presença desses animais nas áreas urbanas é bastante rara, pois eles permanecem principalmente nas margens dos rios, nas baías e nas regiões de vegetação, onde encontram alimento e abrigo natural.

Turismo e preservação: convivendo com os jacarés no Pantanal

O fascínio pelos jacarés tem atraído cada vez mais turistas para Corumbá, interessados em observar esses répteis em seu habitat natural. Passeios de barco pelos rios e excursões guiadas pelas áreas alagadas permitem que visitantes conheçam de perto a vida selvagem do Pantanal, sempre com segurança e respeito à fauna local.

A atividade turística também contribui para a economia da região, incentivando o desenvolvimento sustentável. Ao mesmo tempo, a preservação ambiental é essencial para manter o equilíbrio do ecossistema. Projetos de conservação e fiscalização ajudam a proteger os jacarés e outras espécies típicas do Pantanal, garantindo que a população humana e os animais consigam conviver de forma segura.