Luís Roberto foi comunicado que seu colega de narração, Eduardo Moreno, não faz mais parte do grupo Globo. A empresa encerrou o vínculo com o narrador nesta segunda-feira (2) após 27 anos de trabalho. A informação foi inicialmente divulgada pela Folha de S. Paulo.
A saída do profissional, considerado um dos nomes históricos do SporTV, pegou os bastidores de surpresa e foi confirmada pelo próprio narrador em um e-mail interno enviado aos colegas durante a noite. Na mensagem, Eduardo Moreno anunciou sua despedida da emissora após quase 30 anos de atuação.
Despedida na Globo
“Depois de 27 anos, chegou a minha vez”, escreveu o narrador, ao agradecer aos colegas da Globo pela oportunidade e pela convivência ao longo da trajetória. Contratado em 1999, Eduardo Moreno construiu praticamente toda a carreira no Grupo Globo, com atuação predominante no SporTV, onde se tornou uma das vozes mais presentes nas transmissões esportivas.
Risco no Carioca 🔴⚫
Ao longo dos anos, Moreno também participou de eventos exibidos na TV Globo, como jogos da Copa do Mundo de 2002 e transmissões veiculadas no Esporte Espetacular, tradicional programa esportivo das manhãs de domingo. Mais recentemente, integrou a equipe responsável pela cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris pelo SporTV.
A saída de Eduardo Moreno representa a terceira baixa entre os narradores esportivos da Globo em um intervalo de apenas um mês. No início de janeiro, Odinei Ribeiro deixou a emissora após uma trajetória iniciada em 2008. Já no fim do mês passado, Marcio Meneghini, conhecido principalmente pelas transmissões da Série B do Campeonato Brasileiro, também pediu desligamento.
Um ponto que chama atenção é que tanto Odinei Ribeiro quanto Marcio Meneghini fecharam posteriormente com o Canal Goat, projeto esportivo que vem ganhando destaque no YouTube. Já Eduardo Moreno ainda não revelou quais serão os próximos passos de sua carreira.
Deixe um comentário