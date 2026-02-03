Luís Roberto foi comunicado que seu colega de narração, Eduardo Moreno, não faz mais parte do grupo Globo. A empresa encerrou o vínculo com o narrador nesta segunda-feira (2) após 27 anos de trabalho. A informação foi inicialmente divulgada pela Folha de S. Paulo.

A saída do profissional, considerado um dos nomes históricos do SporTV, pegou os bastidores de surpresa e foi confirmada pelo próprio narrador em um e-mail interno enviado aos colegas durante a noite. Na mensagem, Eduardo Moreno anunciou sua despedida da emissora após quase 30 anos de atuação.

Despedida na Globo

“Depois de 27 anos, chegou a minha vez”, escreveu o narrador, ao agradecer aos colegas da Globo pela oportunidade e pela convivência ao longo da trajetória. Contratado em 1999, Eduardo Moreno construiu praticamente toda a carreira no Grupo Globo, com atuação predominante no SporTV, onde se tornou uma das vozes mais presentes nas transmissões esportivas.

Ao longo dos anos, Moreno também participou de eventos exibidos na TV Globo, como jogos da Copa do Mundo de 2002 e transmissões veiculadas no Esporte Espetacular, tradicional programa esportivo das manhãs de domingo. Mais recentemente, integrou a equipe responsável pela cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris pelo SporTV.

A saída de Eduardo Moreno representa a terceira baixa entre os narradores esportivos da Globo em um intervalo de apenas um mês. No início de janeiro, Odinei Ribeiro deixou a emissora após uma trajetória iniciada em 2008. Já no fim do mês passado, Marcio Meneghini, conhecido principalmente pelas transmissões da Série B do Campeonato Brasileiro, também pediu desligamento.

Um ponto que chama atenção é que tanto Odinei Ribeiro quanto Marcio Meneghini fecharam posteriormente com o Canal Goat, projeto esportivo que vem ganhando destaque no YouTube. Já Eduardo Moreno ainda não revelou quais serão os próximos passos de sua carreira.