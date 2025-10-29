Curiosamente, a maior aranha do mundo também habita a maior floresta tropical do planeta, a Amazônia. Conhecida como aranha-comedora-de-pássaros (Theraphosa blondi) ou tarântula-golias, ela é reconhecida pelo Guinness World Records como o maior aracnídeo do mundo.

Nativa da Amazônia e encontrada principalmente na Venezuela, essa espécie é classificada como uma caranguejeira. De acordo com a Enciclopédia da Vida, a tarântula-golias pode atingir uma envergadura de até 30 centímetros, o que equivale ao dobro da medida média da mão de um adulto.

O corpo dessa aranha sozinho pode chegar a aproximadamente 13 centímetros de comprimento, e seu peso pode atingir até 175 gramas. Apesar do nome, ela raramente se alimenta de pássaros, preferindo uma dieta composta por insetos e pequenos vertebrados, como ratos e sapos. A fama de “comedora de pássaros” vem de uma gravura em cobre do início do século 18, que acabou inspirando o apelido.

Na época, a naturalista e ilustradora científica alemã Maria Sibylla Merian registrou uma Theraphosa se alimentando de um beija-flor. De acordo com a Enciclopédia da Vida, o veneno da tarântula-golias é potente o suficiente para paralisar suas presas. Em humanos, a picada pode causar dor local, náuseas e transpiração excessiva.

Tudo sobre a aranha-comedora-de-pássaros

Descrição e tamanho

É a maior aranha do mundo, reconhecida pelo Guinness World Records.

O corpo pode medir até 13 cm, com uma envergadura total (contando as pernas) de até 30 cm.

Pode pesar até 175 gramas, aproximadamente o peso de um pequeno filhote de gato.

Habitat

É nativa da Amazônia, sendo encontrada principalmente em Venezuela, Brasil, Guiana e Suriname.

Vive em regiões de floresta tropical úmida, onde encontra abrigo em buracos no solo ou troncos ocos.

Alimentação

Apesar do nome, raramente come pássaros.

Sua dieta é composta por insetos grandes e pequenos vertebrados, como ratos, sapos e lagartos.

O apelido “comedora de pássaros” vem de uma gravura do início do século 18 feita pela naturalista Maria Sibylla Merian, que mostrou uma Theraphosa comendo um beija-flor.

Veneno

Possui veneno potente suficiente para paralisar suas presas.

Em seres humanos, a picada não é letal, mas pode causar dor intensa, náuseas e transpiração excessiva.

Curiosidades