Apesar de o Brasil abrigar diversas instituições bancárias de destaque, inclusive com reconhecimento internacional, todas estão sujeitas à regulação e à fiscalização do Banco Central do Brasil (BC), que é o órgão máximo responsável pela regulação do setor no país.

Todavia, apesar de sua importância para o segmento, a instituição sofreu um forte prejuízo em 2025, que de acordo com o balanço aprovado recentemente pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), chegou a R$ 119,97 bilhões no total.

A situação se torna ainda mais preocupante ao analisar os números de 2024, quanto o BC conseguiu registrar um lucro de R$ 270,9 bilhões. Conforme divulgado pelo portal Agência Brasil, a queda do dólar foi apontada um dos fatores mais impactantes para o resultado.

O prejuízo só não atingiu níveis ainda mais drásticos por conta do lucro operacional da instituição, que corresponde aos ganhos relacionados ao exercício da atividade e atingiu cerca de R$ 30,29 bilhões em 2025.

Vale lembrar que, em casos como estes, os resultados são inicialmente cobertos por reservas internas. Porém, se necessário, o BC pode solicitar apoio ao Tesouro Nacional para amenizar as consequências do ocorrido.

Reserva do Banco Central permanece com saldo positivo

Felizmente, até o momento, as contas públicas não serão afetadas pelo prejuízo registrado pelo BC, já que de acordo com as informações divulgadas, a instituição possuía saldo suficiente nas reservas internas para arcar com o custo multibilionário.

Por conta de resultados anteriores, o montante acumulado estava em R$ 263,08 bilhões. E é importante destacar que, mesmo com a quitação do prejuízo, as reservas do banco ainda se mantiveram positivas, dispondo de um saldo de R$ 122,82 bilhões.

Em contrapartida, o Tesouro acabou sendo fortemente afetado pelo ocorrido, pois como os lucros operacionais acabaram sendo consumidos pelo alto prejuízo, eles não serão transferidos para o órgão do Ministério da Fazenda.