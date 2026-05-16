A pequena Maquiné, no Litoral Norte gaúcho, abriga uma das maiores surpresas naturais já identificadas no país. Escondida em uma região de difícil acesso dentro de território indígena, a cachoeira Porã foi oficialmente reconhecida como a mais alta do Brasil, com impressionantes 450 metros de altura.

A medição foi realizada no início de 2023 por uma equipe ligada ao projeto Cachoeiras Gigantes e acabou divulgada posteriormente em uma lista oficial do Ministério do Turismo. A descoberta chamou atenção até de moradores antigos da região, já que o local permanece praticamente isolado em meio à mata fechada e sem trilhas estruturadas para visitação.

Para alcançar o topo da cachoeira, os pesquisadores precisaram realizar três tentativas diferentes utilizando imagens de satélite e drones de alta autonomia. Segundo os exploradores, a queda d’água é tão extensa e inclinada que não é possível enxergar o topo quando alguém está posicionado na base da formação natural.

O reconhecimento da Porã abriu caminho para novos investimentos em pesquisas ambientais e documentação de grandes cachoeiras brasileiras. O projeto Cachoeiras Gigantes recebeu autorização federal para captar recursos e ampliar o mapeamento de quedas d’água em diversos municípios do litoral gaúcho.

Cachoeira fará parte de museu virtual sobre gigantes naturais

A cachoeira Porã será uma das principais atrações do futuro Museu Virtual das Cachoeiras Gigantes, plataforma digital que pretende reunir imagens, sons, informações e registros das maiores quedas d’água do Brasil. O objetivo do projeto é criar um grande acervo online dedicado às gigantes naturais espalhadas pelo país.

Na primeira fase, pesquisadores irão percorrer 14 municípios do litoral norte do Rio Grande do Sul para medir e documentar novas cachoeiras. A meta de longo prazo é ainda mais ambiciosa: catalogar cerca de 600 grandes quedas d’água brasileiras, transformando o portal em uma das maiores referências digitais sobre o tema no país.