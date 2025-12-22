O Valencia, da Espanha, anunciou uma parceria com a Telefónica para a construção do Nou Mestalla, conhecido como o maior “estádio fantasma” do mundo. Controladora da Vivo no Brasil, a empresa espanhola será responsável por fornecer a infraestrutura de wi-fi da nova casa do clube.

A Telefónica ficará encarregada da concepção e do desenvolvimento de toda a estrutura tecnológica do estádio, além da gestão da conectividade. O projeto inclui a implantação da rede LAN (rede de área local) e de um sistema de internet wi-fi de alta capacidade para atender ao público e às operações do local.

Além dessas infraestruturas, a empresa será responsável pela implantação do sistema de cibersegurança do estádio, com o uso de ferramentas avançadas de monitoramento, proteção de dados e resposta a ameaças, com o objetivo de preservar a integridade dos serviços digitais da nova casa do Valencia.

Após anos de abandono de um projeto que chegou a ser tratado como o grande sonho do clube, o Nou Mestalla — ainda em construção — pode, enfim, ser concluído a tempo de receber jogos da Copa do Mundo de 2030. Atualmente, as obras de fundação do primeiro anel das arquibancadas já estão em andamento no local.

Estruturas antigas que não se adequavam ao projeto modernizado foram demolidas, e a construção das novas áreas de assentos já registra avanços significativos. No momento, o clube concentra os esforços na instalação das divisórias internas e nas primeiras estruturas da futura fachada. Tradicional no futebol espanhol, o Valencia acumula seis títulos nacionais em sua história.

Estádio custará mais de R$ 2 bilhões

A retomada das obras do Nou Mestalla ocorre com um financiamento de 322 milhões de euros (cerca de R$ 2 bilhões), obtido pelo Valencia junto ao banco de investimentos Goldman Sachs. O empréstimo, de curto prazo, deverá ser quitado com a venda do terreno onde hoje está localizado o antigo estádio Mestalla.

A expectativa do clube é inaugurar a nova arena em 2027. O Nou Mestalla terá capacidade para mais de 70 mil torcedores, com cerca de 10% dos lugares destinados a camarotes, e deverá ser utilizado também para receber grandes eventos de entretenimento.