A maior fábrica de bebidas do Brasil impressiona pelo tamanho e pelo ritmo intenso de produção. Pertencente à Ambev, a unidade funciona 24 horas por dia e é considerada uma das maiores plantas industriais do setor na América Latina, produzindo bilhões de litros de bebidas todos os anos.

Localizada em Uberlândia, no estado de Minas Gerais, a fábrica ocupa uma área gigantesca de cerca de 1,3 milhão de metros quadrados. A estrutura é tão grande que muitas pessoas a comparam a uma verdadeira cidade industrial, com linhas de produção, centros logísticos e intensa circulação de caminhões durante todo o dia.

A capacidade de produção impressiona: a unidade pode fabricar mais de 7 bilhões de litros de bebidas por ano. Do local saem diversos produtos consumidos em todo o país, incluindo marcas populares de cerveja e refrigerantes, que abastecem supermercados, bares e restaurantes em diferentes regiões do Brasil.

Para manter esse ritmo, a operação nunca para. A fábrica conta com frota própria, laboratórios de controle de qualidade, estação de tratamento de água e até um posto de combustível dentro do complexo industrial. O modelo altamente tecnológico garante eficiência, sustentabilidade e reforça o papel da unidade como um dos principais motores da indústria de bebidas no país.

Complexo industrial funciona como uma pequena cidade

A megaunidade da Ambev em Uberlândia chama atenção não apenas pela produção gigantesca, mas também pela estrutura interna. O complexo industrial reúne diferentes setores operando simultaneamente, desde áreas de envase e armazenamento até centros logísticos responsáveis por distribuir bebidas para diversas regiões do país.

Para manter o funcionamento contínuo, a fábrica conta com infraestrutura própria, incluindo áreas de manutenção, sistemas de controle de qualidade e grande circulação de caminhões que entram e saem do local diariamente. Esse modelo permite que a operação funcione sem interrupções, garantindo que milhões de litros de bebidas cheguem ao mercado brasileiro todos os dias.