A China inaugurou em Huaian, na província de Jiangsu, a maior fábrica mundial de fibra de vidro de grau eletrônico, com uma capacidade anual estimada em 390 milhões de metros — cerca de 9% de toda a demanda global pelo material. A unidade representa um salto significativo na produção de um insumo essencial para a indústria de tecnologia e eletrônica em escala global.

A fábrica recém‑inaugurada é abastecida por um parque eólico de 233 megawatts, que produz mais de 600 milhões de quilowatts‑hora por ano — energia suficiente para suprir aproximadamente 140 mil residências e reduzir emissões de carbono em mais de 400 mil toneladas anualmente, destacando a aposta em energia limpa e sustentabilidade no setor industrial.

A fibra de vidro de grau eletrônico produzida na nova planta é um componente central na fabricação de placas de circuito impresso (PCBs), fundamentais para conectar componentes em dispositivos eletrônicos, desde computadores e servidores até veículos elétricos e equipamentos de comunicação avançada.

Além disso, a instalação reúne tecnologias de ponta desenvolvidas internamente, com composições de vidro de alta eficiência e sistemas de produção energeticamente mais econômicos, posicionando‑se como referência global no setor.

China inaugura fábrica de fibra de vidro e aposta em energia limpa

A inauguração da maior fábrica de fibra de vidro eletrônica do mundo representa um avanço estratégico na cadeia global de produção de insumos tecnológicos, com a China assumindo ainda mais protagonismo na oferta de materiais essenciais para a indústria de eletrônicos.

Ao mesmo tempo, a aposta em energia eólica para abastecer toda a unidade mostra uma tendência de industrialização que busca conciliar aumento de produção com metas ambientais, reduzindo emissões sem comprometer a competitividade global.