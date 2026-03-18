Pouca gente imagina, mas o Brasil abriga a maior ilha fluvial do planeta: uma imensa faixa de terra cercada por rios, com cerca de 20 mil km². Conhecida como Ilha do Bananal e localizada no Tocantins, o local ainda é pouco explorado pelo turismo.

Apesar do tamanho impressionante, maior que muitos territórios pelo mundo, a região permanece relativamente preservada e longe dos centros urbanos.

Como essa ilha se formou

Diferente das ilhas oceânicas, a Ilha do Bananal nasceu a partir da divisão de um rio. O Rio Araguaia se separa em dois grandes braços, criando um espaço de terra entre eles que se estende por centenas de quilômetros.

Durante parte do ano, principalmente no período de cheias, áreas da ilha ficam alagadas. Quando as águas baixam, revelam paisagens com vegetação abundante e vida selvagem.

Biomas e cultura preservada

A ilha está em uma região de transição entre dois dos biomas mais importantes do país: o Cerrado e a Amazônia. Isso faz com que o local tenha uma mistura de espécies, tanto de plantas quanto de animais.

Não é raro encontrar ali desde aves raras até mamíferos de grande porte. Por isso, cientistas consideram a área uma espécie de laboratório natural.

Além da riqueza ambiental, a ilha também é lar de comunidades indígenas que vivem ali há gerações, mantendo seus costumes e línguas.

Um local ainda pouco conhecido

Mesmo com toda sua importância, a Ilha do Bananal segue fora dos roteiros mais populares. Por um lado, isso ajuda na preservação. Por outro, revela que o Brasil ainda guarda lugares gigantes que muitos brasileiros nem sabem que existem.