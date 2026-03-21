Realizados por empresas globais do segmento de mineração, estudos preliminares recentes identificaram a existência de um território da América Latina que apresentou um alto potencial econômico por conta de sua significativa concentração de metais valiosos.

Trata-se de uma área montanhosa, conhecida como Filo del Sol e Josemaría, que está situada entre a Argentina e o Chile e apesar de já possuir uma tradição em exploração mineral, só teve sua capacidade reconhecida recentemente.

Conforme divulgado pelo portal Correio do Estado, as pesquisas revelaram que as reservas de ouro, prata e cobre da região podem se aproximar dos R$ 900 bilhões em valor potencial por conta das milhões de toneladas estimadas.

Análises iniciais indicam que, só de ouro, a área pode possuir cerca de 32,2 milhões de onças. Além disso, estimativas também apontam para a presença de 12,8 milhões de toneladas de cobre e cerca de 659 milhões de onças de prata.

No momento, a área segue sendo estudada por empresas como a Lundin Mining e a BHP, que analisam não apenas a possibilidade de realização de perfurações na região, mas também as chances das estimativas estarem corretas, consolidando o território como uma das maiores jazidas do setor mineral.

Além de joias: por que ouro, prata e cobre valem tanto?

É importante destacar que, embora os metais encontrados na jazida sul-americana sejam mais conhecidos por sua presença no mercado das joias, seu potencial econômico multibilionário está relacionado a atividades muito mais lucrativas.

Afinal, vale lembrar que ouro, prata e cobre são metais que apresentam alta condutividade elétrica e térmica, resistência à corrosão e propriedades antimicrobianas, destacando-se em setores como o de tecnologia e saúde.

Sendo assim, caso o potencial do território recém-descoberto seja confirmado, ele pode transformar não apenas o futuro da indústria mineral, mas também gerar impactos significativos na economia mundial.